Morgan accusato di oltraggio a pubblico ufficiale | il processo rinviato a settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Monza, 21 Maggio 2024 -arriva al tribunale di Monza per essere sentito come imputato diin unperò aper riassegnarlo ad un altro giudice. Marco Castoldi, cantautore di origine monzese 50enne, èdi avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza nel 2019. Parti offese tre uomini della polizia di Stato di Monza che non si sono però costituiti parti civili al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. Oggi, che è difeso dall'avvocato Roberto Iannaccone e che si protesta innocente, doveva guardare insieme al suo legale otto video depositati per ilda pubblica accusa e difesa che riprendono ...