ATP Lione - Lorenzo Sonego sconfitto al primo turno dal talento francese Giovanni Mpetshi Perricard

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Giovanni Mpetshi Perricard nel primo turno dell’ATP 250 di Lione 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città francese. Esordio tutt’altro che banale per il tennista piemontese in questo torneo che precede il Roland Garros. Lorenzo, reduce dalla semifinale nel ricco challenger di Torino, affronta un giovane in rampa di lancio e che gioca davanti al pubblico di casa.

sportface