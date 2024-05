Leva -Salvini deposita pdl per ripristino obbligo militare-civile sei mesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (askanews) – “ta alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre seidi servizioper i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia”. Ad annunciarlo su Facebook è stato il vicepremier Matteo, segretario della Lega. “Ne sono convinto. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.