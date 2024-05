MotoGP - i precedenti di Martin e Marc Marquez al Montmelò Martinator ancora a bocca asciutt - il Cabroncito con 3 successi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Mondiale di2024 si rimle maniche in vista del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento di una avvincente stagione 2024. Si correrà, come sempre, sul tracciato deled è in arrivo un weekend di estrema importanza per il presente e, soprattutto, per il futuro di questa annata. Tra i grandi favoriti per questo appuntamento non possiamo non annoverare Jorge. Il primo è l’attuale leader della classifica generale con un buon margine su Pecco Bagnaia, mentre il secondo è in rapida risalita e proverà a trovare il primo successo con la Ducati proprio nella gara di casa. Ma, come sempre, come sono andati i due spagnoli nella gara catalana nella loro carriera? Nel complesso Jorgenon ha mai vinto al ...