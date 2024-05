Lutto nella musica casertana. Il rapper DirtyGun è morto in un incidente stradale a Capua (Caserta). Francesco Natale, in arte DirtyGun , 30 anni, ha perso la vita nella notte mentre rincasava. Il rapper è stato coinvolto in un violento impatto mentre guidava la sua moto, che si è scontrata con una Fiat 500 nelle vicinanze del suo domicilio. Lo scontro tra la moto di Francesco Natale e l’auto è avvenuto su via Nazionale Appia. laprimapagina

AGI - È stato trovato Morto nella notte nella cella del reparto Protetti del carcere Torre del Gallo di Pavia il trapper Jordan Jeffrey Baby, alias di Jordan Tinti, condannato in via definitiva per rapina, con l'aggravante dell'odio razziale, commessa ai danni di un immigrato nigeriano di 42 anni alla stazione di Carnate, in Brianza, nell'estate 2022 in concorso con Gianmarco Faga', in arte Traffik. agi

Morto rapper Rylo Huncho, si era puntato una pistola alla testa per fare un video su internet - morto rapper Rylo Huncho, si era puntato una pistola alla testa per fare un video su internet - Rylo Huncho, rapper 17enne, è morto mentre si stava filmando per un video da pubblicare su Instagram. Nel filmato il giovane si puntava un’arma alla testa, poi è partito un colpo e il suo corpo è ... fanpage

