Schlein | La guerra è tornata per i nazionalismi - Ue è progetto di pace

(Di martedì 21 maggio 2024) ROMA – “Laper i”, mentre “l’Europa è undie deve rimanerlo”, non deve diventare “un’economia di”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellydurante ‘I have a dream’, il forum organizzato da Tgcom24. “lo sono una convinta federalista europea” e penso che il “processo di integrazione europea sia rimasto impigliato negli egoismi nazionali”, ha aggiunto la leader Dem. Per, infine, serve “un’Europa in cui serve superare il diritto di veto”, “un’Europa dei diritti, non dello sfruttamento”, “un’Europa degli investimenti comuni e non dei paradisi fiscali”. L'articolo L'Opinionista.

“Il Pd fa i congressi e li fa davvero: discute e definisce una linea”. Per l’ennesima volta alla segretaria Elly Schlein tocca ribadire un concetto naturale in qualsiasi consesso ma non nel Pd, dove i “dissennatori” interni e i loro alleati esterni ambiscono a un partito del tempo che fu. L’ultimo casus belli è la segretaria che decide di firma re i referendum proposti d alla Cgil che prevedono anche l’abolizione del Jobs act, la riforma del fu presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha accelerato la liberalizzazione e la precarizzazione del lavoro. lanotiziagiornale

