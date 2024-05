La battaglia per Taiwan | ecco i 5 fattori militari del possibile scontro Usa-Cina

Roma, 3 aprile 2024 – Terremoto a Taiwan , che cosa ci dobbiamo aspettare? “E’ un sisma di subduzione”, premette al telefono con Qn.net Carlo Meletti, sismologo dell’Ingv, che ha stimato la magnitudo in 7.3. E chiarisce: “Vuol dire che una placca sprofonda al di sotto di un’altra. In particolare a Taiwan quella euroasiatica si infila sotto la pacifica , nel Giappone invece accade l’opposto. quotidiano

Le immagini del grattacielo non crollato a Taiwan durante il terremoto hanno fatto il giro del mondo: merito del L'ingegnere italiano Renato Vitaliano notizie.virgilio

Taipei ( Taiwan ). Il discorso di insediamento di William Lai Ching-te, 65 anni il prossimo ottobre, come nuovo presidente di Taiwan , il quinto democraticamente eletto, ruota attorno a due parole, democrazia e libertà, che distinguono la Repubblica di Cina dalla Repubblica popolare cinese. Quest’ultima considera l’isola “ribelle” e da “riunificare” (nonostante mai sia stata sotto il suo controllo) anche con la forza. formiche

