Una luce per la vita | si rinnova l’iniziativa di sensibilizzazione per i malati oncologici

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Speranza e accoglienza. Sono almeno 1000 le persone che sono previste a partecipare alla fiaccolata “Unaper la”– Una fiaccolata per i”, in programma il prossimo 26 maggio alle 17:30 a Pietrelcina, iniziativa che si svolge nel contesto dell’opera dida anni svolta dall’oncologo Carlo Iannace, uno dei massimi esperti italiani in materia di tumore al seno. Questa mattina presso al Sala consiliare della Rocca dei Rettori si è svolta la conferenza stampa “The Power of Pink”, cioè in pratica la manifestazione con i foulard di colore rosa a delineare il coraggio delle donne che vogliono prevenire e combattere la patologia che ogni anno colpisce tante tra loro. L’evento come da tradizione si svolge con il patrocinio del Comune di ...