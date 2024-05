Morto il padre di Francesco Bianconi - cantante dei Baustelle | è stato investit - aveva 78 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un fulmine oggi pomeriggio. Stava aiutando il padre in campagna, verosimilmente per far rientrare gli animali, quando è stato centrato dal lampo ed è morto folgorato. L'articolo Santeramo in Colle: 17enne colpito da un fulmine, morto <small class="subtitle">Era in campagna ad aiutare il padre</small> proviene da Noi Notizie.

noinotizie