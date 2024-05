Roma - macellaio accoltella un collega dopo una lite La vittima è in pericolo di vit - arrestato l’aggressore

(Di martedì 21 maggio 2024) Unatra macellai è sfociata in unmento. È accaduto intorno alle sei del mattino ain un’azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un italiano di 36 anni ha colpito con un coltello unal torace, gamba e braccio. Il ferito, un 41enne di origini etiopi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I dov’è stato ricoverato in prognosi riservata e indi vita.è stato, invece,dagli agenti delle Volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo per tentato omicidio. Da chiarire i motivi della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un Macellaio ha accoltella to un collega dopo una lite . Colpito al braccio, ad una gamba e al torace, l'uomo, un trentaseienne, è stato trasferito in ospedale in fin di vita.Continua a leggere fanpage

(Adnkronos) – Ha colpito il collega macellaio al torace, al braccio e alla gamba con un grosso coltello al culmine di una lite nel negozio, dove entrambi lavorano in viale Palmiro Togliatti a Roma . La vittima di nazionalità etiope, 41 anni, è stata portata in codice rosso all'Umberto I, dove è ricoverato in pericolo di […] periodicodaily

Tentato omicidio a Roma: accoltellato durante la lite, è in pericolo di vita - Tentato omicidio a roma: accoltellato durante la lite, è in pericolo di vita - Tentato omicidio a roma. Un italiano di 36 anni, nel corso di una lite (presumibilmente sfociata per futili motivi), ha accoltellato un etiope di 41 anni. I fendenti hanno raggiunto quest’ultimo al to ... terzobinario

Lite in una macelleria di via Togliatti, accoltellato dal collega: è gravissimo - lite in una macelleria di via Togliatti, accoltellato dal collega: è gravissimo - Una lite fra due dipendenti è sfociata in un accoltellamento all’alba di martedì 21 maggio in un'azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti a roma. A quanto ricostruito dalla ... roma.repubblica

Roma, lite tra dipendenti in azienda: grave un accoltellato - roma, lite tra dipendenti in azienda: grave un accoltellato - A roma una lite all'alba fra due dipendenti è sfociata in un accoltellamento in un'azienda che opera nel settore delle carni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sulla vicenda, un ita ... tgcom24.mediaset