Matrimonio - quanto mi costi Il doppio rispetto a 40 anni fa

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – In Italia, i matrimoni costano ila quarant’fa. E, tra i non sposati, più del 20% vi ha rinunciato per ragioni economiche. Un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat ha evidenziato, inoltre, che le cifre variano notevolmente tra regioni, con una spiccata differenza tra nord e sud Italia.Ilal passato Ilresta un momento importante e significativo per molti. Tuttavia, neglil’esborso necessario per preparativi, abiti, partecipazioni, fiori e cerimonie è lievitato notevolmente. Facendo un paragone con gliOttanta, quando erano sufficienti l’equivalente di 7mila euro, oggi occorre una cifra pari al. Secondo lo studio, infatti, una ...