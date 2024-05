Napoli-Manna - manca solo l’annuncio | contratto fino al 2029

“Per noi è motivo di soddisfazione, di orgoglio perché evidentemente chi sceglie l’Abruzzo si trova bene. Le condizioni ideali per mettere in piedi una squadra competitiva sono qui. L’Abruzzo è ai massimi livelli nel poter offrire servizi, prestazioni, scenari, infrastrutture che migliorano nel tempo”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha annunciato il rinnovo anticipato del contratto , fino al 2032 per il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro , vicino l’Aquila. sportface

Sampdoria, ritiro, programmi e mercato: summit tra Pirlo e Manfredi - Sampdoria, ritiro, programmi e mercato: summit tra Pirlo e Manfredi - Il tecnico sta già lavorando alla prossima stagione, ma il suo ruolo potrebbe diventare ancora più centrale. Attualmente ha un contratto fino al 2025, ma si guarda anche oltre. Il presidente Matteo ... genova.repubblica

Al via oggi We Are Fabi, a Milano si radunano 500 dirigenti sindacali bancari - Al via oggi We Are Fabi, a Milano si radunano 500 dirigenti sindacali bancari - L’applicazione nei gruppi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto a fine novembre, con un aumento medio mensile di 435 euro per tutti i 270mila dipendenti delle banche ... milanofinanza

Calciomercato, Bonucci potrebbe ritirarsi a fine stagione - Calciomercato, Bonucci potrebbe ritirarsi a fine stagione - Visualizzazioni: 1 L’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, starebbe pensando di lasciare il calcio giocato al termine di questa stagione. Ultima esperienza al Fenerbahce. Lo annuncia Relevo, ... calciostyle