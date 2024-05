LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | percorso rivoluzionat - si parte alle 14 25 dopo il trasferimento sui mezzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 14.10 Proviamo a ricapitolare la situazione: già da ieri le previsioni non volgevano al sereno, c’è quindi stata una riunione per stabilire cosa fare. Ne sono scaturite tre soluzioni: la prima prevedeva di correre lanormalmente; la seconda, decisamente arzigogolata, di neutralizzare la corsa una volta arrivati in cima all’Umbrailpass per permettere ai corridori di cambiarsi e poi di ripartire. 14.07 Una mattinata caotica in cui è successo di tutto, ma ora dovremmo finalmente esserci per assistere alla frazione odierna, anche se mutilata a causa di un tempo davvero da lupi. 14.05 Buon pomeriggio amici di OA Sport e bentornati alla...