Morto Ilvo Bianconi - il padre del frontman dei Baustelle travolto e ucciso da un’auto a Montepulciano

(Di martedì 21 maggio 2024) Tragedia a, in provincia di Siena, dove, 78 anni,di Francesco, leader del gruppo musicale, è statoda. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 18, mentre l’uomo stava camminando. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, pernon c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i familiari di, avvisati dalla Polizia Municipale, e il sindaco di, Michele Angiolini, che in passato ha suonato il basso con i. La notizia ha scosso la comunità locale, dove...

