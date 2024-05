Giudice sportivo - le decisioni della 37ª giornata di Serie A | stagione finita per 10 calciator - Accardi fuori per 5 turni

Dopo le partite della 37ª giornata, come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Non ci sono squalificati per l’Inter. Uno, invece, salterà la sfida contro i nerazzurri all’ultima giornata di campionato. Ossia Ondrej Duda, avversario dei nerazzurri la prossima giornata con il Verona. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI TRENTOTTESIMA giornata Una giornata: Toma Basic (Salernitana), Andrea Cambiaso (Juventus), Nicolò Casale (Lazio), Alberto Dossena (Cagliari), Ondrej Duda (Verona), Hans Hateboer (Atalanta), Romelu Lukaku (Roma), Gabriele Stoppino (preparatore Empoli) *Thomas Henry era stato squalificato la scorsa settimana per due giornate, quindi non ci sarà all’ultima giornata contro l’Inter Due giornate: Leandro Paredes (Roma), Federico Barni (staff Empoli) Tre giornate: Alberto Grassi (Empoli) Cinque giornate: Pietro Accardi (dirigente Empoli) Tutto giugno 2024: Luca Casamonti (dirigente Empoli) DIFFIDATI TRENTOTTESIMA giornata Quarta sanzione: Andrea Pinamonti (Sassuolo), Rolando Mandragora (Fiorentina), Salamon Sambia (Salernitana), Matias Soule (Frosinone), Loum Tchaouna (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta) Nona sanzione: Warren Bondo (Monza), Gleison Bremer (Juventus) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Serie A, Giudice Sportivo 37ª giornata: un assente (+1) contro l’Inter!) © Inter-News.

