Sethu - fuori il suo primo disco dal titolo Tutti i colori del buio

(Di martedì 21 maggio 2024)ilalbum didel, che sarà presentato live al MI AMI Festilalbum didel, che sarà presentato live al MI AMI Fest il 24 maggio. È undenso di immagini e contenuti, citazioni, confidenze, intuito. Il cantautore lo descrive con queste parole: “Dopo il periodo di grande intensità e messa in gioco del Festival di Sanremo, è arrivato il contraccolpo del tornare a destreggiarsi con l’essere Artista in un periodo storico molto complesso. (…). Verso la fine dell’estate sono riaffiorati i primi episodi di depressione, facendomi tornare in luoghi bui della mente in cui ero convinto non sarei più ...

(Adnkronos) – Il Venezuela è il primo Paese al mondo ad aver perso tutti i suoi ghiacciai . Anche l’ultimo che era rimasto nel territorio, il ghiacciai o Humboldt, è caduto vittima del cambiamento climatico : per gli scienziati adesso è classificato come “campo di ghiaccio” (“ice field”) o “nevaio”, a seguito di un significativo restringimento. Il ghiacciai o […] L'articolo Surriscaldamento climatico , il Venezuela è il primo Paese ad aver perso tutti i suoi ghiacciai proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Toti, lite centrodestra-procura: «Interrogatelo subito». I pm di Genova: «Decidiamo noi quando sentirlo» - Da un lato il centrodestra, che chiede di procedere in fretta con l’interrogatorio di Giovanni Toti per chiarire al più presto la posizione del governatore. Dall’altro la ... ilmessaggero

Tod's, ricavi trim1 in calo 6,7% su anno, mercato cinese in forte flessione - Tod's, ricavi trim1 in calo 6,7% su anno, mercato cinese in forte flessione - ROMA (Reuters) - Tod's ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo del 6,7% rispetto all'anno prima, con una flessione a due cifre nel mercato 'Greater China'. Nel periodo gennaio-marzo il fattura ... msn

Meloni commenta per la prima volta l’arresto di Toti: “Aspettiamo la sua versione dei fatti, governa molto bene la Liguria” - Meloni commenta per la prima volta l’arresto di Toti: “Aspettiamo la sua versione dei fatti, governa molto bene la Liguria” - “Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato la sua versione dei fatti. Credo che il minimo sindacale di rispetto per un uomo che obiettivamente governa molto bene la regione sia attendere ... ilfattoquotidiano