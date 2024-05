Investito e ucciso il padre di Francesco Bianconi dei Baustelle

Tragedia a Montepulciano, in provincia di Siena, dove Ilvo Bianconi, 78 anni, padre di Francesco Bianconi, leader del gruppo musicale Baustelle, è stato travolto e ucciso da un’auto. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 18, mentre l’uomo stava camminando. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Ilvo Bianconi non c’è stato nulla da fare.

ilfattoquotidiano