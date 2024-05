Non può tornare al lavoro Il Palazzo rompe il silenzio sulla salute di Kate

Il principe William pronto ad allontanarsi per un lungo periodo da casa dopo la diagnosi di tumore per la moglie Kate. Si avvicina la piena ripresa dei doveri di corte per l’erede al trono e primogenito di re Carlo III.Secondo i diversi tabloid, William si assenterà da casa per un periodo di tempo piuttosto lungo, per andare in diverse zone del Regno, anche le più remote.

Come sta Kate Middleton: tra le cure non solo le chemioterapia preventiva ma anche una vitamina particolare per tornare presto a lavoro. Dopo mesi di mistero intorno alle reali condizioni di salute di Kate Middleton, la Principessa ha deciso di parlare pubblicamente del suo cancro per fare luce su quanto le starebbe accadendo. Di recente la moglie di William ha di fatto rivelato che si starebbe sottoponendo a delle terapie chemioterapiche preventive, nella speranza di tornare presto agli impegni pubblici.

