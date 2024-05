GPT-4o - come usare la nuova intelligenza artificiale IA di OpenAI e cosa si può fare con le nuove funzioni

(Di martedì 21 maggio 2024) Il nuovo modello diè multimodale e porterà la potenza di GPT-4o in una versione gratuita per tutti, mentre per gli utenti premium si può cominciare a sperimentare con lefunzionalità. Grazie al nuovo modello IA, ChatGPT diventerà un vero e proprio assistente virtuale che dialoga con gli utenti. Non è la sola novità per il chatbot: ora è disponibile la versione desktop per chi usa Mac OS.

«La voce di Sky non è quella di Scarlett Johansson e non è mai stata concepita per somigliarle. Abbiamo scelto il doppiatore dietro la voce di Sky prima di contattare la signora Johansson. In segno di rispetto per la signora Johansson, abbiamo sospeso l’uso della voce di Sky nei nostri prodotti. Ci dispiace per la signora Johansson per non aver comunicato meglio». giornalettismo

OpenAI halts use of a ChatGPT voice after Scarlett Johansson comparisons - openai halts use of a ChatGPT voice after Scarlett Johansson comparisons - openai says the newest model, dubbed gpt-4o, works faster than previous versions and can reason across text, audio and video in real time. In a demonstration during openai's May 13 announcement, the ... 13wmaz

Scarlett Johansson says OpenAI chatbot voice ‘eerily similar’ to hers - Scarlett Johansson says openai chatbot voice ‘eerily similar’ to hers - Scarlett Johansson on Monday accused openai of creating a voice for the ChatGPT system that sounded “eerily similar” to the actress after she declined to ... english.alarabiya

ChatGPT senza login arriverà presto su Android - ChatGPT senza login arriverà presto su Android - Secondo alcune recenti indiscrezioni, la versione di ChatGPT che non ha bisogno di login è stata individuata in beta su Android. msn