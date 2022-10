Atp Napoli 2022 | fuori Passaro | McDonald vince in due set

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il numero 74 al mondo Mackenziebatte Francesco6-3 7-5 in occasione del primo turno del torneo ATP 250 die si qualifica per il prossimo turno contro Bautista Agut. La partita, originariamente in programma ieri e rinviata a questa mattina per i problemi di umidità, ha avuto lo stesso esito dell’unico precedente tra i due la scorsa settimana a Firenze. Nel primo set lo statunitense al servizio lascia le briciole al perugino.cancella cinque palle break, ma alla fine al sesto gioco c’è l’allungo diche chiude il set dopo 38?. Passato cresce nella seconda frazione e ha anche la palla per allungare sul 4-2.si salva e trova il break a zero al settimo. Nel game successivo c’è la reazione con l’immediato controbreak ...