Addio ad Antonio Del Prete | per tutti Niní Un galantuomo d’altri tempi | il ricordo di Giuseppe Valentino

(Di giovedì 20 ottobre 2022)Del(Taranto, 26 dicembre 1934-Torricella, 17 ottobre 2022), perNinì, è stato un politico e un avvocato, oltre che sindaco di Torricella negli anni Settanta. Poi senatore del Movimento Sociale Italiano dal 1983 al 1987. E deputato di Alleanza Nazionale dal 1994 al 1996. Nel 2004 è stato candidato presidente della Provincia di Taranto per Alternativa Sociale. E sempre nel 2004 è stato in lizza per il Parlamento europeo per la stessa lista. Delsi è spento ieri nella sua casa di Torricella, all’età di 87 anni.al senatoreDel, perPersonalità di spicco nella dialettica della destra pugliese,Delè stato anche assessore provinciale ...

