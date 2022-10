Ucraina live | allarme aereo in tutto il Paese Iniziata l' evacuazione da Kherson

Lo ha dichiarato il governatore ad interim Volodymyr Saldo in onda su Solovyov, come riporta Ria Novosti. Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe in, il generale dell'...Le ultime notizie: ancora bombe sulle centrali elettriche, un terzo del Paese senza elettricità. Von der Leyen: 'Crimini di guerra'. L'accusa dell'esercito ucraino: 'I russi saccheggiano musei e ...Fonti Ue dicono che sono pronte nuove sanzioni di Bruxelles all'Iran per aver fornito droni all'esercito di Putin [Leggi] ...Nuovi attacchi nella notte da parte della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine. Intanto le forze armate ucraine hanno accumulato equipaggiamenti militari vicino alle regione di Kherson, nel ...