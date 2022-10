Pugilato Elite | agli Europei Giordana Sorrentino è in semifinale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nella giornata di chiusura dei quarti di finali all’Europeo Femminile di, hanno combattuto due azzurre.ha vinto con l’armena Grigoryan per 5 a 0 nel peso dei 59 kg eCarlotta Paoletti ha invece perso con la svedese Holgersson per 5 a 0 nei 75 kg. Lasalirà sul ring il 21 ottobre e affronterà la turca Cakiroglu. Sono quindi 5 le azzurre che boxeranno per l’accesso alle finalissime del giorno successivo: Semifinali 70 Kg Gemini vs Desmond IRL48 Kg Bonatti vs RESZTAN ENG52 Kg Savchuk vs KOB UKR50 Kg Testa vs Walsh IRL50 Kgvs CAKIROGLU TUR (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per ...

