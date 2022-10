Motosprint.it

Il principale tra questi è il nuovo ruolo per la leggenda della MXGP che guiderà la squadra come Team Manager , collaborando con Joel Smets e allenando una parte dei pilotie altri del gruppo. ...La più influenzata da Gilera è stata però, che nel 1994 ha come raccolto il testimone della Nordwest producendo la prima della lunga serie Duke. Seguita in ritardo, lache Gilera ... KTM: rivoluzione d’ottobre in motocross Dopo le anticipazioni di ieri esce il video che lancia Antonio Cairoli alla guida del Red Bull KTM Factory Racing in qualità di Team Manager; a De Carli la posizione di KTM Motocross Race Director ...Annuncio vendita KTM 1290 Super Duke R SE ABS (2016) usata a Desenzano del Garda, Brescia - 9044532 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...