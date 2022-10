Addio Franco Gatti | il «baffo» dei Ricchi e Poveri

La donna ha raccontato delll'ultima volta che ha sentitoGatti, rivelando che l'uomo, purtroppo, non stava molto bene. A riguardo, queste sono state le sue parole: Ma cosa aveva in realtà ...Era il settembre del 2020 quandoGatti, insieme ad Angelo Sotgiu e Marina Occhiena e Angela Brambati, si esibì a 'Ballando con le stelle' danzando sulle note della hit 'Mamma Maria'. A giugno del 2022 era stato in televisione ...Un retroscena davvero pazzesco sulla vita di Al Bano e Romina Power, i due storici cantanti, svelato da una delle loro figlie ...Aveva 80manni la voce baritonale del gruppo musicale che ha scritto la storia della canzone italiana degli anni 70, vendendo oltre 20 milioni di dischi nell'arco di mezzo secolo di carriera ...