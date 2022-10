Von Der Leyen “2 miliardi di aiuti per Kiev”

(Di martedì 18 ottobre 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “Oggi eroghiamo 2di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina. Ne seguiranno altri entro la fine dell’anno”. Lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. “Resteremo al fianco dell’Ucraina – aggiunge – per tutto il tempo necessario. Discuteremo di come garantire un sostegno continuo con i partner globali alla conferenza Rebuild Ukraine”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa - ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen - sono al 92%. La quota russa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle ..." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo.