Un aereo militare russo non riesce a prendere quota e si schianta contro un condominio | 13 morti | 3 sono bambini

...il terrore e cercare di colpire le infrastrutture energetiche - ha denunciato - Allarmein ... Kiev sotto attacco russo VIDEO Intanto l'Intelligencedella Gran Bretagna sottolinea come la ...Mentre sono tredici, tra i quali anche tre bambini, i morti provocati dall'di Mosca che si è schiantato su un palazzo al confine, in territorio russo. Intanto Pentagono e Unione ...A causa di un guasto al motore, il jet non sarebbe riuscito a prendere quota durante il decollo. Tra le vittime, tre sono bambini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...