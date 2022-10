Deterrenza o escalation | qual è il limite? Le riflessioni di Trenta

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Difficile prevedere il momento in cui un conflitto possa passare da convenzionale a strategico. Ma una cosa è certa, i toni delle minacce nella guerra Russia-Ucraina stanno crescendo pericolosamente e il mondo si avvia su una strada senza ritorno. Da settimane le forze ucraine riguadagnano territori procedendo verso est e verso sud (Kherson). Insieme alla soddisfazione per i risultati dell’Ucraina, si fa avanti la preoccupazione che mettere all’angolo Vladimir Putin possa affrettare un’eventuale decisione di usare l’arma nucleare.cuno dice che evidenziare il pericolo nucleare significhi cadere nel gioco di Putin, altri sostengono che lo “zar” in nessun caso si fermerà perché persegue un sogno imperiale, vuole scrivere il proprio nome nella storia e desidera la terza guerra mondiale. Vero o no, di fronte a pericoli così grandi, anche se poco probabili, è necessario ...