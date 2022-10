Agenzia ANSA

Migliaia di fan hanno affollato ieri la promenade lungo la celebre spiaggia di Bondi a Sydney per celebrare l'arrivo del corridore per beneficienza Ned Brockman, dopo un'epica corsa di 3.800 km in 46 ...In, con una gara accorta, Francesco Bagnaia è salito sul terzo gradino del podio alle ... Quel che è certo è che domenica in Malesia - dove non sidal 2019 fatta eccezione per i test - ... Australia: corre 3.800 km in 46 giorni per beneficienza