Ancora ko l’ex Inter e Genoa Vanheusden | frattura del piede sinistro

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Continua il eriodo sfortunatissimo, ormai lunghissimo, di Zinho, difensore di proprietà dell’, attualmente in prestito all’AZ Alkmaar. Rientrato da pochi giorni dall’ultimo infortunio, il belga si è nuovamente infortunato, questa voltandosi il. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi di nuovo per un lungo periodo e che arriva in seguito a due rotture del crociato e a un altro problema al ginocchio avuto nel corso dell’esperienza al. Ecco di seguito il post social del difensore: Another hard hit… but I will never give up. I’m forever grateful for all the love and support from the people around me pic.twitter.com/5IqI5tqOGP — Zinho(@Zinho) October 17, 2022 SportFace.