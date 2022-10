Un foreign fighter italiano è morto in combattimento nel Donetsk

Unitaliano di 28 anni è morto ieri durante un combattimento nella regione del Donetsk . A farlo sapere è l' AdnKronos che cita fonti diplomatiche. Il Messaggero scrive che il 28enne si ...Ci sono combattimenti molto pesanti a Soledar e Bakhmut , dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky : due località in cui è in corso l'offensiva russa. Mentre a sud, a Kherson, i soldati di Mosca ...Un cittadino italiano 28enne, foreign fighter per le milizie russe, è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del Donesk. Lo rileva l'Adnkronos da fonti diplomatiche. E. P. si sarebbe ...Un italiano di 28 anni, foreign fighter per le milizie russe, è stato ucciso durante un combattimento nella regione del Donesk. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos citando fonti diplo ...