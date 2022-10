Gb | Hunt | fare di più e in fretta per rassicurare mercati

"Il governo devedi più e più in fretta per offrire certezze ai mercati". Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremyintervenendo alla Camera dei Comuni dopo l'annuncio fatto in mattinata ...Se e' vero che la retromarcia sul programma fiscale rischia disaltare la poltrona della ... Cosi' le dichiarazioni del nuovo ministro delle Finanze, Jeremy, hanno dato la spinta anche alla ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il neo-cancelliere dello Scacchiere ha annunciato un intervento pubblico, seguito da uno statement, per correggere (ulteriormente) la maxi-manovra voluta da Truss ...