Fontana e la citazione di Carlo Acutis | “Sei nato originale | non vivere da fotocopia”

Maiè risultata più retorica. Forsepensa di potere tirare dalla sua parte le posizioni del papa su famiglia e aborto. Ma anche su questo, sbaglia di grosso perché sono lontane, ...Infine, ladel beato Carlo Acutis, secondo cui nasciamo originali e viviamo da fotocopie, ... Il discorso di, tuttavia declina la diversità in rapporto alla tematica, cara al suo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...In queste giornate di inizio legislatura, che preludono al varo del nuovo governo, siamo raggiunti da una serie di citazioni, provenienti dalla tradizione cristiana e ...