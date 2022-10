De Rossi | “Indimenticabile il mio debutto da allenatore” | VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Daniele De, nonostante il pareggio per 0-0 in Cittadella-Spal, definisce '' il suo esordio da. Queste le dichiarazioni

Il nuovo tecnico della Spal, Daniele De, racconta le sue emozioni dopo il debutto in ...... "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Spal, De: 'Gara spigolosa contro il Cittadella. Mio debutto'" } ] }...Valentino Rossi sarà a Valencia il 6 novembre in occasione dell'ultima gara della stagione della MotoGp: le indiscrezioni sono state confermate, l'ex centauro di Tavullia tornerà ad assaporare l'aria ...Ecco i migliori hotel in Italia dove godersi lo spettacolo del foliage quest’autunno, rilassandosi tra i vapori della Spa e in ristoranti gourmet.