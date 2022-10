CheMusica

... si è resaper i suoi comportamenti spesso trasgressivi e grazie alle sue canzoni capaci di scalare per decenni tutte le classifiche mondiali. In queste ore la notaè tornata a far ...... diventatonel mondo come Don Pietro di "Gomorra - La serie", Romano Reggiani e il rapper Clementino, mentre Lorenzo Viganò e Giovanni Antonacci, figlio delBiagio, interpretano ... Celebre cantante fa un terribile annuncio | Purtroppo è tutto vero La cantante spagnola si è imposta grazie al suo mix di musica tradizionale e generi modernissimi, oltre per la sua estetica avanguardista a 360 gradi ...Donatella Rettore si racconta a cuore aperto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, e confida le difficoltà affrontate a causa della malattia. Non manca neppure un pensiero rivolto al marito Claudio.