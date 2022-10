Assurdo Nainggolan | sospeso dall’Antwerp | non crederete a cosa ha fatto in panchina!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Centrocampista micidiale in campo, fuori spesso coinvolto in qualche leggerezza di troppo. E’ lo strano caso di Radja, ex centrocampista di Roma e Inter, che adesso milita nell’Antwerp.Anversa sospensione Ancora una volta protagonista, purtroppo in negativo, il “ninja” stavolta é stato beccato in panchina mentre fumava probabilmente una sigaretta, inquadrato dalle telecamere durante la partita con lo Standard Liegi. Un gesto che non è stato gradito da parte di dirigenza e allenatore che hanno optato per un serio provvedimento per il calciatore. Infatti il calciatore belga é stato dunquea tempo indeterminato. Questa la scelta del tecnico Van Bommel e della società. Intanto il calciatore si é scusato sui social con i tifosi scrivendo: “So di aver sbagliato, ma non ci ho proprio pensato”. ...