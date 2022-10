AlbinoLeffe | un altro tris | Manconi mattatore sul campo della Triestina

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. Domenica da incorniciare per l’. Ancora un, ancora una vittoria, la seconda di fila, che vale il quinto risultato utile consecutivo e il decimo punto in classifica. Dopo il successo di settimana scorsa sul Novara, i seriani si ripetono al Nereo Rocco di Trieste. Grazie ai gol di Milesi e alla doppietta di(quinta rete in campionato) i blucelesti battono lain un pomeriggio perfetto per gli uomini di mister Biava. L’equilibrioprima frazione di gioco è rotto sul finire di tempo. Traversone dalla sinistra di Francesco Gelli, Pisseri sbaglia il tempo dell’uscita, la palla lo supera, Saltarelli la rimette al centro dove c‘è il neo entrato Milesi che da due passi insacca. Al rientro dagli spogliatoi è ancora. Al 49’ Doumbia si ...

...al contropiede ospite poi andranno pure a prendere il definitivo tris ad opera di un... IL TABELLINO BRESCIA -1 - 3 RETI (0 - 2, 1 - 2, 1 - 3): 17' Toma (A), 3' st Toma (A), 24' st ...(Matteo Fantozzi) DIRETTA TRIESTINA: PADRONI DI CASA FAVORITI! Triestina, ... Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un avvio di stagione tutt'che esaltante: ...Pesante battuta d'arresto per la Triestina calcio contro l'Albinoleffe che al Rocco, in concomitanza con il cambio di allenatore, si è vista rifilare tre gol dalla squadra rivelazione di questo campio ...Diretta Triestina Albinoleffe streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 8^ giornata di Serie C.