Damiano dei Maneskin | “Ho temuto di morire sul set di The Lonelist”

(Di domenica 16 ottobre 2022)deiha confessato di averdisul set del nuovo videoclip, quello della canzone The Loneliest che stasera – 16 ottobre 2022 – presenterà a Che tempo che fa su Rai 3. “Come vedete nel video in alcune scene sono sott’acqua. Ci sono stati momenti non facili mentre giravamo quel pezzo. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l’ho pensato davvero”, le sue parole durante una diretta su YouTube. Nel video c’è una scena in cui lo vediamo sott’acqua, per ricreare un finto annegamento. Per far staresott’acqua, gli sono stati legati dei pesi al corpo. “Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino”, ha raccontato. ...