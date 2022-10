Ballando con le stelle | eliminati Marta Flavi e Simone Arena

(Di domenica 16 ottobre 2022) Glidicon leLa puntata dicon ledel 15 ottobre 2022 è stata ricca di emozioni e balli. Non sono mancati alcuni battibecchi, come per esempio quello tra Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli. A differenza dello scorso appuntamento, inoltre, abbiamo visto che una coppia è stata eliminata. Stiamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Non si è mai fermata la splendida Paola e per leile stelle non è una mera vetrina per apparire, piuttosto un'occasione per mettersi in gioco a 55 anni . Cosa ammirevole e affatto facile,...Selvaggia Lucarelli fa ancora discutere. La giornalista, da sette anni nella giuria di 'le stelle', dopo la polemicaIva Zanicchi , stavolta mette nel mirino il collega Giampiero Mughini , in garaVeera Kinnunen. Dopo l'esibizione, eseguita sulle note di 'Viva l'...Giampiero Mughini e Veera Kinnunen al primo posto nella classifica della seconda puntata Non sono mancate le polemiche sul finire della puntata di ...Marta Flavi e Simone Arena sono stati eliminati nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2022. Ecco tutti i dettagli.