Padre di due figli trovato morto in casa | un paese intero sotto choc

Le condanne richieste I pm hanno chiestoanni di carcere per Neymar e cinque per Rosell. Per entrambi, e anche per ildel calciatore, è stata chiesta anche una multa di 10 milioni di euro. ...Un dramma maturato lentamente dentro al cuore. Un tarlo silenzioso che l'ha scavato nel profondo e che non è riuscito a condividere neanche con le persone che amava di più al mondo, i suoifigli . Un dolore diventato così grande da non lasciargli intravedere altra soluzione se non mettere fine alla propria esistenza. Così un operaio di Offagna si è tolto la vita impiccandosi. Il ...Un dramma maturato lentamente dentro al cuore. Un tarlo silenzioso che l’ha scavato nel profondo e che non è riuscito a condividere neanche con le persone che amava di più ...Neymar a processo. Il brasiliano, stella del Paris Saint-Germain, è imputato in un processo in Spagna e per lui l'accusa ha chiesto una condanna in carcere. La prima udienza ...