Le confessioni di Paola Saulino su Jorginho

(Di sabato 15 ottobre 2022) Hanno del clamoroso le dichiarazioni diche, ai microfoni del DailyMail, è uscita allo scoperto facendo il nome del calciatore con cui ha avuto una storia nel momento in cui lo stesso era fidanzato. Si tratta dell’ormai ex calciatore del Napoli, ora al Chelsea. “Appena arrivato si è subito presentato a me, L'articolo

..., processi che le vedevano coinvolte nella sparizione di Denise "Non abbiamo nessun ... Ha scelto l'eutanasia, aveva 23 anni diManfredi Incidente sull'A4: Alfredo e il post il giorno ...Di Fabiana Coppola - 08/10/2022Barale è protagonista dipiccanti, e non riguardano quello a cui siamo abituati da sempre. L'annuncio della showgirl spiazza i fan.Barale spiazza tutti i fan con una ...Dopo anni di lontananza dai riflettori, Paola Barale è tornata in pista con Ballando con le stelle, il noto programma televisivo di Milly Carlucci. In una ...Paola Barale è protagonista di confessioni piccanti, e non riguardano quello a cui siamo abituati da sempre. L’annuncio della showgirl spiazza i fan. Paola Barale spiazza tutti i fan con una confessio ...