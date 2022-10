Sanità Lazio – L’UGL | “Silenzio assordante della Regione Lazio su vertenza infermieri pediatrici Umberto I”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Ilche circonda lache potrebbe sfociare in possibili licenziamenti degliin servizio presso le specifiche Aree Critiche del PoliclinicoI è ora. Si vede che i verticisono troppo impegnati con il passo d’addio del Governatore Zingaretti per pensare ai posti di lavoro di questi operatori sanitari. Così come la Direzione dell’Ospedale, evidentemente, considera questi professionisti, dipendenti di una cooperativa che ha in appalto alcuni servizi del nosocomio romano, di serie B e quindi non meritevoli di attenzione”. E’ quanto denunciano congiuntamente il Segretario Provinciale di RomaUgl Salute Valerio Franceschini e ...