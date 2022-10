Putin | «Scontro diretto con la NATO sarebbe catastrofe» E rifiuta l’incontro con Biden

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso di una conferenza stampa ad Astana, dove si tiene un vertice euroasiatico, il Presidente russo, Vladimir, ha detto che unotra le truppe dellainviate in Ucraina e l’esercito russoun passo molto pericoloso che porterebbe a una «globale». Rispondendo a una domanda sulla possibilità per l’Ucraina di esistere come Stato,ha detto: «L’obiettivo della Russia non è, ovviamente, quello di distruggere l’Ucraina» e ha sostenuto che la Russia stia agendo in modo «corretto e puntuale». Nel corso del verticeha detto di non vedere la necessità di un incontro con Joee quindi di escludere un possibile faccia a faccia con il Presidente americano a margine del prossimo G20 ...