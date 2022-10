Poggibonsi | 25 cani e 9 gatti segregati in casa | denunciato un 41enne - Cronaca - lanazione it

La questura di Siena: gli animali sono stati tenuti segregati per anni, al buio e in condizioni igieniche ai limiti della ...Ha tenuto segregati in casa per anni, gatti e altri animali, al buio e in condizioni igieniche ai limiti della sopravvivenza. Per questo un quarantunenne che risiede aè stato denunciato per maltrattamento di animali Gli ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Ha tenuto segregati in casa per anni cani, gatti e altri animali, al buio e in condizioni igien ...POGGIBONSI: In quella dolorosa Arca di Noè erano segregati da anni in condizioni limite 25 cani, 9 gatti, 5 coniglietti e 2 pappagalli. Li ha liberati la polizia ...