No! Gli ebrei in questo video non sono stati discriminati in Ucraina per la loro religione

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una fila di uominivestiti di nero, con indosso la kippah, aspetta davanti le porte scorrevoli di un negozio. Quando cercano di entrare gli viene impedito, mentre a delle ragazze che arrivano poco dopo viene subito dato il via libera.è quello che si vede in unche circola su Facebook che alcuni utenti stanno condividendo per sostenere che l’sia uno stato nazista. Una tesi messa in circolo dalla propaganda russa per giustificare l’invasione dell’, ma che risulta infondata. Il fatto mostrato nelha suscitato le proteste della comunità ebraica che aveva denunciato il tutto sul proprio canale Telegram ufficiale, condividendo ildell’accaduto.si è poi diffuso sui social network alimentando la ...