Grande Fratello Vip | colpo di scena | Antonella Fiordelisi si dichiara ad Antonino Spinalbese | poi bacia Edoardo

L'ottava puntata delVip si è distinta dalle altre andate in onda fino ad ora per i momenti toccanti vissuti dai protagonisti del reality show . Da un lato, a conquistare il cuore di ...Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le due opinioniste della settima edizione delVip . Proprio la moglie di Paolo Bonolis sembra aver fatto breccia nel cuore di un ex discusso concorrente del reality show di Alfonso Signorini che, intervistato da Novella, ha ...