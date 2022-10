Camera | il leghista Fontana eletto presidente con 222 voti Pd all’attacco | Putin festeggerà

Lorenzo Fontana , il. Per lui niente nome. Meglio affibbiargli addosso le note di demerito:... L'Aula dellaridotta a bar. E fuori Altro odio. Ovunque. Su Twitter il solito Alessandro ...'L'Italia non deve omologarsi alle culture che non diversificano'. Lorenzo Fontana ,neo - eletto presidente dellacon 222 voti (13 in meno della maggioranza del centrodestra a Montecitorio) debutta sullo scranno più alto con un discorso molto politico. Il primo a ...Dopo Ignazio La Russa presidente del Senato, oggi è stato eletto presidente della Camera il leghista Lorenzo Fontana. Ha ricevuto 222 voti.Dopo il Senato, con l'elezione di Ignazio La Russa, oggi la Camera elegge il suo presidente. Nel centrodestra sembra esserci convergenza sul nome del leghista Lorenzo Fontana. Indicato dalla ...