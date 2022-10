Napoli subito in campo | apprensione per Anguissa | fissati gli esami

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il calendario non dà tregua e non c'è tempo per ildi godersi la bella vittoria in Champions League contro l' Ajax : la squadra di Luciano Spalletti è tornatainper preparare il ...

Il calendario non dà tregua e non c'è tempo per ildi godersi la bella vittoria in Champions League contro l' Ajax : la squadra di Luciano Spalletti è tornatain campo per preparare il match di domenica contro il Bologna . Riflettori ...Il gioco delle somiglianze per lui è iniziato quasi. Appena ha giocato le sue prime partite con la maglia delper Kvaratskhelia sono arrivati paragoni sontuosi, da George Best a Lentini. Tocca a Riccardo Cucchi ora inventare una nuoa ...Una vittoria, l'ennesima di questa stagione, che rischia di rivelarsi amara per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel corso di match di Champions League ...“La mortalità per cancro tra i cittadini italiani non ha una distribuzione né casuale né spazialmente ben definita, ma supera la media nazionale soprattutto quando l’inquinamento ambientale è più elev ...