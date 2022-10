Kaley Cuoco è incita e il suo gender reveal è il più dolce possibile

L'attrice Daleyha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia, in arrivo nel 2023. Attraverso i social, la Penny di The Big Bang Theory, ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè.è incintae il suo compagno Tom Pelphrey hanno annunciato più felici che mai ..., direttamente dal suo profilo personale Instagram, ha svelato di essere incinta di una bambina che aspetta con tanto ...Kaley Cuoco ha annunciato di aspetatre una bambina da Tom Pelphrey. Il loro gender reveal è stato il più dolce possibile.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...