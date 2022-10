Un sit-in all’ambasciata russa Il Pd cade nel ridicolo per rispondere a Conte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sembra quasi uno scherzo eppure a leggere Repubblica il Pd di Enrico Letta avrebbe battuto sul tempo il Movimento cinque stelle di Giuseppesul campo del pacifismo. Facciamo finta di nulla su tutte le ultime posizioni prese in casa dem, lasciamo perdere le tante dichiarazioni accorate di supporto alla politica militare di Mario Draghi. Mettiamo da parte tutto questo. Giovedì pomeriggio ci sarà a Roma un sit-in davantia cui aderirà anche il Partito democratico L’illuminazione sulla via di Damasco a Letta e sodali sarebbe arrivata in questi giorni: il segretario del Pd Enrico Letta sta infatti organizzando la partecipazione del partito al sit-in davantiin calendario per domani, giovedì pomeriggio, subito dopo la prima riunione del nuovo parlamento. Dal ...